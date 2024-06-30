Італія провалилася на Євро-2024.
Крістанте, getty images
30 червня 2024, 13:48
Півзахисник збірної Італії Браян Крістанте підсумував виступи своєї команди на чемпіонаті Європи-2024. Цитує італійця офіційний сайт УЄФА.
"Швейцарія домінувала над нами і у фізичному, і в організаційному моментах. Звичайно, рано робити висновки, але ми їдемо додому заслужено.
Нам зараз необхідно зібратися та почати наступний турнір вже з новими силами та настроєм. Але спостерігаючи такий величезний розрив в організованості та в грі, ти вже втрачаєш всі сили. Тепер ми їдемо додому, ми це заслужили", — сказав Крістанте.
Нагадаємо, збірна Італії безвольно програла Швейцарії (0:2)
в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 та залишила турнір.