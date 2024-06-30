Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італія провалилася на Євро-2024.

Півзахисник збірної Італії Браян Крістанте підсумував виступи своєї команди на чемпіонаті Європи-2024. Цитує італійця офіційний сайт УЄФА.

"Швейцарія домінувала над нами і у фізичному, і в організаційному моментах. Звичайно, рано робити висновки, але ми їдемо додому заслужено.

Нам зараз необхідно зібратися та почати наступний турнір вже з новими силами та настроєм. Але спостерігаючи такий величезний розрив в організованості та в грі, ти вже втрачаєш всі сили. Тепер ми їдемо додому, ми це заслужили", — сказав Крістанте.