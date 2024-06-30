Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник висловив думку стосовно перемоги в 1/8 фіналу.

Півзахисник збірної Швейцарії Фабіан Рідер прокоментував переможний матч з Італією.

"Відчуття чудові, тому що ми показали справді хорошу гру", — цитує Фабіана офіційний сайт УЄФА.

"Ми з першої секунди показали, що дуже хочемо виграти цю гру. Командний дух був неймовірним.

Всі щасливі, всі бігли один за одного. Якщо хтось помилявся, то у нас було десять гравців, які були готові повернути м’яч.

Ми продемонстрували наш командний дух на полі та поза ним. Ми дійсно чудова команда, ми багато сміємося разом, і ми можемо це показати. Також важливо, що у нас є вболівальники".

В матчі 1/8 фіналу збірна Швейцарії виграла у Італії з рахунком 2:0.