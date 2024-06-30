Захисник висловив думку стосовно програного матчу зі Швейцарією.
Маттео Дарміан, Getty Images
30 червня 2024, 18:56
Маттео Дарміан прокоментував матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі збірною Швейцарії.
"Зараз є почуття великого розчарування", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.
"У нас було бажання і можливість зіграти краще. На жаль, нам це не вдалося, і це правильно — взяти на себе відповідальність.
Зараз це важко пояснити. Нам треба вибачитися перед усіма. Це все, що я можу сказати".
У матчі зі збірною Швейцарії Італія програла з рахунком 0:2.