Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Іспанія та Грузія.

Іспанія та Грузія зіграють матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 в Кельні.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Албанією (1:0), повернувся до стартового складу перших двох матчів на турнірі.

Віллі Саньйоль, на тлі перемоги над Португалією (2:0), використав той самий перелік виконавців.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Педрі, Родрі, Руїс — Ямал, Мората, Вільямс.

Запасні: Рая, Реміро, Начо, Вівіан, Меріно, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Грімальдо, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Фермін, Перес.



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані, Кашия, Двалі, Лочошвілі — Чакветадзе, Кітеішвілі, Кочорашвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Кверквелія, Зівзівадзе, Давіташвілі, Квілітая, Гочолеішвілі, Квеквескірі, Алтунашвілі, Шенгелія, Цитаішвілі, Лобжанідзе, Табідзе, Сігуа.



Гра Іспанія — Грузія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.