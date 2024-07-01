Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кейн вражений голом Джуда.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував гол Джуда Беллінгема у ворота Словаччини (2:1) в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Нам було тяжко, але ми продовжуємо йти вперед. За останній тиждень ми пропрацювали багато деталей і вирішили, що нам, можливо, потрібні довгі закидання.

Джуд зробив те, що робить Джуд – він допоміг нам вижити на турнірі. Я вважаю, що це один із найкращих голів в історії нашої країни. Що це за гравець! Це свідчить, що він здатний – у вирішальні моменти виходить першому плані.

У цьому турнірі потрібно шукати способи перемогти. Саме це ми й зробили сьогодні. Ми знаємо, що зробимо все можливе. Звичайно, ми могли б зіграти краще, але зрештою все орієнтоване на результат. Сподіваюся, ми продовжимо так само і до кінця турніру", — сказав Кейн.