Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Думка Гарі Невілла після матчу зі Словаччиною.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл прокоментував прохід Англії в 1/4 фіналу Євро.

"Нам дуже пощастило, і ми повинні дякувати зіркам, дивитися вгору і дякувати їм за все, тому що ми грали жахливо.

Ми грали жахливо вже четвертий матч поспіль, і навіть у додатковий час ми не грали добре, ми як би тягли Словаччину на себе, їм не пощастило наприкінці. Тепер ми маємо щось кардинально змінити.

Я радий за Гарета Саутгейта. Ми всі знаємо його у студії, він чудовий хлопець, дуже чесний, але він зрозуміє сьогодні, що був на волосині", — сказав Невілл.

Англія здолала Словаччину з рахунком 2:1.