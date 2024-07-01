Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Грузією.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Іспанії здобула перемогу над Грузією.

Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Родрі прокоментував виступ власної команди.

"Це був дуже важкий матч. Ми навіть не знали раніше прізвищ деяких із їхніх футболістів, але вони створили нам проблеми.

Наша команда показала гордість і характер. Ми знали, що буде дуже важко, а за ходом гри побачили, що є речі, які нам ще потрібно покращити. Вони віддали нам м’яч, але натомість ми немов заклякли після їхнього голу.

Зрозуміло, що я повинен був більше проникати до зон перед чужим штрафним, бо суперники збирались грати дуже низько, і я повинен був бути там.

Момент із голом був практично перший м’ячем, який я отримав перед чужим штрафним, і я зміг зупинити його однією ногою, а потім вдарити іншою.

Я переконаний, що Німеччина не буде задоволена тим, що ми граємо проти них у чвертьфіналі. Навіть незважаючи на те, що вони грають вдома. Буде важко, але ми готові", — заявив іспанський виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.