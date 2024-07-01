Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Грузією.

Збірна Іспанії напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 здобула перемогу над Грузією.

Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Ніко Вільямс прокоментував виступ власної команди.

"Мати в команді такого гравця, як Фабіан Руїс, який віддає мені паси, подібні до того, який призвів до мого голу, — це як тисяча благословень.

Забити такий гол, як той, що мені вдалось забити, було фантастично. Я відчуваю, що мої батьки можуть мною пишатись!

Я також хочу привітати Грузію. Вони були приголомшливими суперниками, я була вражений ними. Сподіваюсь, що вони досягнуть успіху в майбутньому.

Дуже радий, що ми пробились до чвертьфіналу та дуже схвильований через це. Рухаємось крок за кроком. Ми показали, що ми чудова команда. Якщо ми продовжимо на цьому рівні, то зможемо багато на що претендувати.

Ми припустились помилки, коли пропустили гол у власні ворота, але Робін Ле Норман дуже добре з цим упорався, і потім усе пішло так, як ми того хотіли.

Проти Німеччини буде дуже складна гра, бо ця збірна — це міцний горішок, але й у нас чудова та добре структурована команда, і якщо ми будемо грати на такому рівні, як сьогодні, то зможемо перемогти", — заявив іспанський виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.