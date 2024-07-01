Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Грузією.

Напередодні збірна Іспанії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 здобула перемогу над Грузією.

Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже щасливі, і ми знали, наскільки важко буде здобути цей результат. І гра дійсно виправдала ці очікування, хоча й могла закінчитись із рахунком 8 або 9:1.

Грузія — це небезпечна команда в контратаках, але ми віддали все на полі, аби стримати суперників, і в підсумку ми заслужили на перемогу.

Камбек за ходом гри — це здобуток виключно хлопців. Я можу передавати їм своє бачення футболу, але потім саме вони виходять на поле, і сьогодні вони все зробили чудово. Нам було важко через те, як складалася гра, але ми зберегли контроль над собою.

Хлопці дуже щасливі з приводу перемоги. Це була важлива гра для нас, тому що ми хотіли забезпечити собі вихід до чвертьфіналу проти Німеччини. Однак, ми абсолютно твердо стоїмо на землі, і ми повинні продовжувати працювати.

Спочатку ми подумаємо про відновлення, а потім спробуємо підготуватись до матчу за нашими футбольним моделями. У нас є багато сильних сторін, і ми команда з чіткою ідентичністю, тому ми будемо грати проти такої сильної команди, як Німеччина, без остраху", — заявив іспанський фахівець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.