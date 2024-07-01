Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Бельгії прокоментував підготовку до Франції.

Збірна Бельгії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Франції.

Франція — Бельгія. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Червоних дияволів" Доменіко Тедеско розповів про стан команди.

"Франція — фаворит нашої пари, це всім зрозуміло. Але ми також хочемо пройти далі.

Мені шкода, що нас освистали після матчу в Штутгарті, але це тепер частина минулого. Зараз уболівальники нам дуже потрібні.

Лукаку, зокрема, уже проходив через такі складні для себе моменти і в клубах, і зі збірною Бельгії. Але він вийде з них, як завжди це робив, тому що він лідер. І він залишається для нас фундаментальним, навіть коли не забиває", — заявив німецький фахівець.

Матч Франція — Бельгія відбудеться 1 липня, о 19:00.