Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 25 червня 2024 року.

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 збірна Нідерландів зустрілася зі збірною Австрії, зазнавши від неї поразки в результативному поєдинку.

Австрійці досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки автоголу Малена. Відновити паритет нідерландці зуміли лише по перерві. Номінальні гості знову вийшли вперед після гола Шміда, але Депай пізніше зрівняв рахунок. Тим не менш, 3 очки дісталися саме команді Ральфа Рангніка — перемогу своїй національній команді приніс Забітцер, якого й визнали найкращим гравцем матчу. Таким чином, австрійці стали переможцем квартету D.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нідерланди — Австрія у рамках третього туру групового етапу Євро-2024:

Нідерланди — Австрія 2:3

Голи: Гакпо, 47, Депай, 75 — Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 80



Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 66) — Рейндерс (Вейналдум, 66), Схаутен, Веерман (Сімонс, 35) — Мален (Веггорст, 71), Депай, Гакпо.



Австрія: Пенц — Пош, Вебер, Лінгарт (Баумгартнер, 62), Прасс — Зайвальд, Грілліч (Керфельд, 64) — Віммер (Лаймер, 64), Забітцер, Шмід (Вайманн, 90+2) — Арнаутович.



Попередження: Пош, Віммер, Керфельд