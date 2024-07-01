Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Грузинський вінгер дав свій коментар після вильоту з турніру.

Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія прокоментував результати команди на чемпіонаті Європи.

Напередодні грузини завершили виступ на турнірі, поступившись в 1/8 фіналу Іспанії (1:4).

"Ми залишаємо чемпіонат Європи з почуттям гордості! З безліччю приголомшливих емоцій і спогадів. Ми подарували багато хвилин радості і гордості нашому народу і країні. Я переконався в цьому, коли побачив, як грузини радіють на трибунах, перед телевізорами і на вулицях.

Хочу всім подякувати, ми продовжуємо працювати, розвиватися і повернемося сильнішими", — написав Кварацхелія в соцмережах.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Грузія.