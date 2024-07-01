Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Французький захисник взяв участь у переможному матчі 1/8 фіналу Євро-2024.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Бельгією завдяки автоголу Вертонгена та пробилася до наступної стадії турніру.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано французького захисника Жюля Кунде.

Статистика Жюля Кунде в матчі з Бельгією:

Нагадаємо, що в рамках чвертьфіналу Євро-2024 збірна Франції зіграє з переможцем пари Португалія — Словенія.