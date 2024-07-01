Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Кумана фаворит, але...

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з Румунією поспілкувався з журналістами. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Не важливо, хто фаворит. Це все лірика. Ми сприймаємо Румунію дуже серйозно і знаємо, що маємо зіграти краще, ніж у попередньому матчі. Завжди треба починати із себе.

Попередній матч розчарував. Особливо перший тайм. Ми грали недостатньо агресивно. Ми сфокусували свою увагу на цьому, і гравці добре попрацювали на тренуваннях. Наступний крок — показати це в завтрашньому матчі.

Чекаю, що румуни гратимуть дуже агресивно. Вони фізично сильні, що дає їм перевагу в обороні, і дуже небезпечні при "стандартах".

Команда стає більш стабільною за рахунок компактної гри та кращого пресингу. Ми працюємо над цим. У матчі з Австрією ми діяли недбало. Це додало австрійцям впевненості, а з нами сталося зворотне.

Нідерландці — гордий народ. Нам подобається грати в хороший футбол та перемагати. Знаємо, що це не завжди працює, але ми дуже серйозно ставимося до Румунії. Ми знаємо, чого чекати. Знаємо, що нам треба додавати порівняно з минулим матчем, і ми хочемо додати", — сказав Куман.

Раніше головний тренер Румунії Йорданеску висловився про матч з Нідерландами.