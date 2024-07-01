Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер дав свій коментар.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про складнощі, з якими зіткнувся Мбаппе, граючи в захисній масці.

"Він звикає до неї. Йому стає краще. Є нюанс із потом, і ми знаємо, що піт може потрапляти йому в очі. Він звикає до цього, але це може впливати на його зір.

Він каже, що бачить у 3D. Попереду він усе бачить добре, але в нього є затримка периферичного зору.

Найближчими тижнями або місяцями йому доведеться до цього звикнути", — цитує Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний огляд матчу Франція — Бельгія.