Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 1 липня 2024 року.
Португалія - Словенія, Getty Images
02 липня 2024, 01:49
Божевільний Кошта трьома сейвами в серії пенальті вибив Словенію в 1/8 фіналу Євро-2024.
Основний та додатковий час команди завершили без голів.
Зазначимо, що на 105-й хвилині гри Кріштіану Роналду нереалізував пенальті.
Огляд матчу:
Португалія — Словенія 0:0 (3:0 – пен.)
На 105-й хвилині Кріштіану Роналду (Португалія) не забив пенальті (воротар).
Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 118), Діаш, Пепе (Р. Невеш, 117), Мендеш — Фернандеш, Палління, Вітінья (Жота, 65) — Б. Сілва, Роналду, Леау (Консейсан, 76).
Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Балковец — Стоянович (Вербич, 86), Гнезда Черин, Елшнік (Іличич, 106), Млакар (Станкович, 74) — Шпорар (Целар, 74), Шешко.
Попередження: Жота — Дркушич, Карнічнік, Станкович, Бійол, Балковец.