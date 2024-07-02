Божевільний Кошта трьома сейвами в серії пенальті вибив Словенію в 1/8 фіналу Євро-2024. 

Основний та додатковий час команди завершили без голів. 

Зазначимо, що на 105-й хвилині гри Кріштіану Роналду нереалізував пенальті. 

Огляд матчу

Португалія — Словенія 0:0 (3:0 – пен.)

На 105-й хвилині Кріштіану Роналду (Португалія) не забив пенальті (воротар).

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 118), Діаш, Пепе (Р. Невеш, 117), Мендеш — Фернандеш, Палління, Вітінья (Жота, 65) — Б. Сілва, Роналду, Леау (Консейсан, 76).

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Балковец — Стоянович (Вербич, 86), Гнезда Черин, Елшнік (Іличич, 106), Млакар (Станкович, 74) — Шпорар (Целар, 74), Шешко.

Попередження: Жота — Дркушич, Карнічнік, Станкович, Бійол, Балковец. 