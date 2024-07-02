Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно наступного матчу на Євро-2024.

Крістоф Баумгартнер висловив думку стосовно матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з Туреччиною.

"Нам доведеться віддати все, що у нас є, але ми впевнені, що переможемо в цій грі", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Семиденна перерва не є звичайною на Євро, але я думаю, що ми всі знаємо цю ситуацію з Бундесліги, коли ви граєте з суботи на суботу. Ми взяли кілька днів, щоб розслабитися, і тепер ми знову повністю сконцентровані.

Це буде дійсно особливий момент для футболу в Австрії, але найважливіше – просто зосередитися на 90 хвилинах – або, можливо, 120 хвилинах. Це все про гру, а не про те, що може статися після неї.

Швидкий розіграш м’яча після стартового свистка – це наша унікальна перевага. Ми хочемо одразу тиснути на наших суперників, ми не хочемо чекати на ідеальний пас. Наша гра полягає в тому, щоб бути енергійними, і я не думаю, що це збіг, що ми так добре починаємо ігри. Безумовно, це не зашкодить, коли ви виходите вперед на ранній стадії".

Матч між збірними Туреччини та Австрії розпочнеться 2 липня о 22:00 за київським часом.