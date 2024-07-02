Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Румунія та Нідерланди.

Румунія та Нідерланди зіграють у Мюнхені в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Едвард Йорденеску, після нічиєї проти Словаччини (1:1), залучив до стартового складу Могоша на лівий фланг оборони.

Рональд Куман, на тлі поразки від Австрії (2:3), використав із перших хвилин Думфріса на правому фланзі оборони, тоді як Сімонс гратиме в центрі поля, а Бергвейн розташується праворуч в атаці.

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушін, Бурке, Могош — М. Марін — Ман, Станчу, Р. Марін, Хаджі — Дрегуш.

Запасні: Молдован, Тирновану, Рус, Неделчару, Алібек, Чікилдеу, Пушкаш, Міхейле, Олару, Сореску, Раковіцан, Бирліджа, Шут.



Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Бергвейн, Депай, Гакпо.