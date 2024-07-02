Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник Ліверпуля допоміг своїй збірній дістатися 1/4 фіналу Євро-2024.

Лівий вінгер збірної Нідерландів Коді Гакпо відзначився голом та асистом у матчі 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024 проти збірної Румунії.

Дві результативні дії 25-річного гравця Ліверпуля допомогли колективу Рональда Кумана здобути перемогу з рахунком 3:0, діставшись чвертьфіналу турніру, де він зустрінеться з переможцем пари Австрія — Туреччина.

За даними OptaJohan, у віці 25 років і 56 днів Гакпо став наймолодшим після Марко ван Бастена (23 роки і 238 днів, фінал Євро-1988) нідерландцем, якому вдалося записати на свій рахунок гол та асист у матчі плей-оф великого турніру (чемпіонату світу або Європи).

Зазначимо, що Коді визнали найкращим гравцем матчу Румунія — Нідерланди.