Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич нідерландської збірної висловився після перемоги над Румунією в 1/8 фіналу Євро-2024.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу над Румунією та пробилася до наступної стадії турніру.

Головний тренер "помаранчевих" Рональд Куман поділився враженнями від виходу своєї збірної до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

"Іноді важко пояснити, чому ти погано граєш і чому ти досягаєш високого рівня. Сьогодні старт був важким, але врешті-решт ми знайшли свою гру і створили їм проблеми. Можливо, одним із критичних моментів було те, що для другого гола нам знадобилося дуже багато часу. Ми завдали Румунії великих проблем завдяки своїй атаці.

У нас є великі таланти в команді. Звичайно, нам потрібно щось виграти – тоді люди будуть порівнювати це з 1988 роком. З тих пір футбол змінився. Ви бачили в останніх кількох іграх, що у всіх були проблеми протягом цього турніру.

Утім, кінцевий результат завжди найважливіший. Однак ми голландці, і ми повинні грати добре. Сьогоднішній виступ був видатним. Це те, що нам потрібно, щоб мати шанс продовжувати участь в цьому турнірі. Якщо ми не гратимемо в свою гру, ми не потрапимо до фіналу" — цитує слова Рональда Кумана офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Румунія — Нідерланди ви можете на Football.ua.