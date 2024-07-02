Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландський нападник висловився після перемоги над Румунією в 1/8 фіналу Євро-2024.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу над Румунією та пробилася до наступної стадії турніру.

Нападник "помаранчевих" Коді Гакпо, який став найкращим гравцем матчу з румунами, поділився враженнями від виходу своєї збірної до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

"В цілому, це була хороша гра з нашого боку. Ми знали, що Румунія — це важкий суперник, тому були готові до бою. Уболівальники на стадіоні були чудовими, і це те, що допомагає нам. Нам потрібно було забивати голи, і ми це зробили.

Я не пам'ятаю 2004 рік, але є спогади щодо 2008 року. Євро-2012 було невдалим для нас, але тоді у нас був справді хороший Чемпіонат світу. Ми зараз ми тут з нашою командою і намагаємося створити власні спогади. Сьогодні було важливо зробити невелику заяву", — цитує слова Коді Гакпо офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Румунія — Нідерланди ви можете на Football.ua.