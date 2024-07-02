Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турок відзначився результативним ударом на 57-й секунді зустрічі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024 збірна Австрії зустрілася зі збірною Туреччини на Лейпциг Стедіум.

Номінальні гості блискавично відкрили рахунок у матчі, скориставшись хаосом у штрафному австрійців після подачі кутового. Голом відзначився центральний захисник турецької національної команди Меріх Демірал.

Для взяття воріт 26-річному турку знадобилося 57 секунд. Для гравця саудівського Аль-Ахлі це 3-й гол у 48 матчах за свою збірну.

Цей результативний удар також став другим найшвидшим в історії фінальних частин турніру загалом. Нагадаємо, що рекорд теж було встановлено на Євро-2024, у матчі Італія — Албанія на груповому етапі.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Австрія — Туреччина на Football.ua. Гол Демірала був єдиним у першому таймі зустрічі.