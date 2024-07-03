Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Туреччини прокоментував перемогу над Австрією.

Збірна Туреччини напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 обіграла Австрію.

Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "місячних зірок" Арда Гюлер прокоментував виступ власної команди.

"Меріх Демірал забив два красиві голи. Він дуже добре вистрибнув для свого другого м’яча. Мене потішило подавати кутові, цілячись йому в голову.

Я дуже радий віддати свою першу гольову передачу, а також забити свій перший гол на цьому турнірі. Але найголовніше — це сьогоднішня перемога команди. Я дуже радий зробити свій внесок у цю перемогу.

Також я буду дуже щасливий зіграти в Берліні перед нашими вболівальниками. Нідерланди, звичайно, дуже складний суперник. Але ми віримо в себе і теж хочемо пройти до наступного раунду", — заявив турецький виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.