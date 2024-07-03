Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 2 липня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Туреччини здобула перемогу над Австрією (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли у воротах австрійців відзначився захисник Меріх Демірал.

Потім на 60 хвилині той самий Демірал подвоїв перевагу турків, на що австрійці змогли відповісти лише результативним ударом Міхаеля Грегорича через шість хвилин.

Таким чином Туреччина стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Австрія — Туреччина у рамках 1/8 фіналу Євро-2024:

Австрія — Туреччина 1:2

Голи: Грегорич, 66 - Демірал, 2, 60.

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Лінгарт (Вебер, 64), Мвене (Прасс, 46) — Зайвальд, Забітцер — Лаймер (Грілліч, 65), Баумгартнер, Шмід (Грегорич, 46) — Арнаутович.

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Бардакджі, Демірал, Кадіоглу — Юксек (Озджан, 58), Айхан — Їлмаз, Кекчю (Кахведжі, 83), Їлдиз — Гюлер (Йокушлу, 77).

Попередження: Шмід, Лінгарт — Кекчю, Юксек.