Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Австрії прокоментував поразку від Туреччини.

Збірна Австрії напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 поступилась Туреччині.

Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Das Team" Крістоф Баумгартнер прокоментував виступ власної команди.

"Чесно кажучи, це — один із найсумніших днів у моєму житті. Дуже важко знайти правильні слова. Ми хотіли виграти цю гру. Ми віддали все, що мали.

Але врешті-решт цього виявилося недостатньо, цієї поразки не повинно було статись. Це дійсно сумний день для нас.

Наш пресинг був не достатньо хорошим, і до того ж ми пропустили ще один гол із стандарту. Це справді якесь нещастя. Ми боролись до останнього, бо такий наш характер, ми ніколи не здаємось.

Наприкінці у нас було кілька чудових моментів, особливо у мене, щоб зрівняти рахунок, але, можливо, сьогодні не судилось.

Ці відчуття важко описати. Я спустошений та відчуваю себе на нулі. Це просто важко, але через кілька днів ми можемо побачити, що ми зіграли дуже добре на Євро, але це станеться не сьогодні й не завтра. На це знадобиться деякий час", — заявив австрійський виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.