Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Австрії прокоментував поразку від Туреччини.

Напередодні збірна Австрії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 поступилась Туреччині.

Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Das Team" Марко Арнаутович прокоментував виступ власної команди.

"Ви можете собі уявити, що я відчуваю. Якщо ти програєш гру і над тобою домінує інша команда, то все гаразд, повага, ти тиснеш руки й їдеш собі додому. Але ця поразка болюча, тому що я не думаю, що ми заслуговували на те, щоб нас сьогодні вибили з турніру.

Ми зіграли дуже хорошу гру. Але це футбол. Вітаю Туреччину. Я бажаю їм удачі в наступних іграх, але для нас це кінець, і це важка втрата.

Звичайно, ми пишаємось тим, що показали, але ми не заслуговували на виліт, тому нам дуже боляче. Я не хочу повертатися додому.

Я не хвилююсь за долю цієї команди. Я думаю, що ця команда може піти далеко, дуже далеко. Ми зараз перебуваємо в процесі побудови з нашим тренером. Він дійсно згуртував нас, і ми це показали.

Але на цьому турнірі для нас все закінчилось, ми їдемо додому, до наших сімей, відновлюємо сили, а потім знову гратимемо в футбол, коли все забудеться. Зараз це просто дуже боляче", — заявив австрійський виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.