Форвард Австрії прокоментував поразку від Туреччини.
Марко Арнаутович, Getty Images
03 липня 2024, 09:05
Напередодні збірна Австрії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 поступилась Туреччині.
Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри нападник "Das Team" Марко Арнаутович прокоментував виступ власної команди.
"Ви можете собі уявити, що я відчуваю. Якщо ти програєш гру і над тобою домінує інша команда, то все гаразд, повага, ти тиснеш руки й їдеш собі додому. Але ця поразка болюча, тому що я не думаю, що ми заслуговували на те, щоб нас сьогодні вибили з турніру.
Ми зіграли дуже хорошу гру. Але це футбол. Вітаю Туреччину. Я бажаю їм удачі в наступних іграх, але для нас це кінець, і це важка втрата.
Звичайно, ми пишаємось тим, що показали, але ми не заслуговували на виліт, тому нам дуже боляче. Я не хочу повертатися додому.
Я не хвилююсь за долю цієї команди. Я думаю, що ця команда може піти далеко, дуже далеко. Ми зараз перебуваємо в процесі побудови з нашим тренером. Він дійсно згуртував нас, і ми це показали.
Але на цьому турнірі для нас все закінчилось, ми їдемо додому, до наших сімей, відновлюємо сили, а потім знову гратимемо в футбол, коли все забудеться. Зараз це просто дуже боляче", — заявив австрійський виконавець.
У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.