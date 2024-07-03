Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Румунії прокоментував поразку від Нідерландів.

Збірна Румунії напередодні поступилась Нідерландам у рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Румунія — Нідерланди 0:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "триколірних" Резван Марін поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми розчаровані цією поразкою. Ми так хотіли зіграти у чвертьфіналі, але це було неможливо.

Але те, що ми повинні винести з цієї невдачі, це те, що ми повинні працювати ще більше, щоб пройти далі на такому турнірі.

Наша історія буде продовжуватись. Початок гри у нашому виконанні, перші 20 хвилин, був дуже хорошим. Ми контролювали гру, але потім їхній перший гол і травма Могоша все змінили для нас.

Ми засмучені, тому що ми хотіли б зробити всіх цих людей щасливими сьогодні, але на цьому все закінчилось.

Ми хочемо подякувати всім вболівальникам, які підтримували нас, вони були надзвичайно активними", — заявив румунський виконавець.

Нідерланди в чвертьфіналі Євро-2024 зіграють проти Туреччини.