Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Нідерландів прокоментував перемогу над Румунією.

Напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Нідерландів обіграла Румунію.

Румунія — Нідерланди 0:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "ораньє" Дензел Думфріс поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми зробили висновки з гри проти Австрії, провели багато розмов минулого тижня.

Я вважаю, що ми спрацювали дуже добре, особливо в пресингу та володінні м'ячем. Тому ми дуже пишаємося тим, що повернули переможний настрій після гри з Австрією, де ми були незадоволені своєю грою, але сьогодні виступили дуже добре.

Бергвейн? На жаль, у нього були деякі фізичні проблеми, тому він вибув із гри під час перерви. Але це свідчить про те, що у нас є багато якісних гравців: Стівен, Доніел Мален, Мемфіс Депай. Хаві Сімонс також був сьогодні дуже хороший у володінні м’ячем і в пресингу. У нас дуже хороший склад.

Ми не нервували, тому що ми знаємо нашу якість і знаємо, що можемо забивати навіть із незначних моментів. Ми були дуже сконцентровані і просто продовжували грати до останньої хвилини", — заявив нідерландський виконавець.

Нідерланди в чвертьфіналі Євро-2024 зіграють проти Туреччини.