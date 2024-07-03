Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Нідерландів прокоментував перемогу над Румунією.

Збірна Нідерландів напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 обіграла Румунію.

Румунія — Нідерланди 0:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "ораньє" Дензел Думфріс поділився враженнями від виступу власної команди.

"Думаю, ми взяли реванш за останній невдалий матч проти Австрії й показали, на що ми здатні.

Ми перекинулися кількома словами в роздягальні після тієї поразки, і сьогодні ми хотіли показати, якого рівня ми можемо досягти. Це був гарний приклад того, на що ми здатні.

Ми грали з додатковим півзахисником, тому що наш правий вінгер заходив ближче до центральної вісі, і ми намагались знайти паси між лініями. Я вважаю, що ми добре попрацювали, як з півзахистом, так і з центральними захисниками та такими гравцями, як Натан Аке, які створювали ширину.

Це саме те, що я хочу робити в грі: бігти вперед з м’ячем і бити. Тільки наступного разу я все ж таки повинен нарешті забити! Я гравець "від штрафного до штрафного", і іноді я маю вести м’яч або виводити наших нападників на правильну позицію. Так я можу більше допомагати команді", — заявив нідерландський виконавець.

Нідерланди в чвертьфіналі Євро-2024 зіграють проти Туреччини.