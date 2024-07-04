Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Євро-2024, який пройде 5 липня та розпочнеться о 22:00.

У п'ятницю, 5 липня, збірна Португалії проведе матч 1/4 фіналу Євро-2024, у якому суперником буде Франція.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадіон (Гамбург). Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за Києвом. Арбітром зустрічі буде англієць Майкл Олівер.

Португалія посіла перше місце у своїй групі, вигравши у Чехії, Туреччини і несподівано програвши Грузії. А в 1/8 фіналу португальці лише в серії пенальті змогли пройти Словенію.

Тим часом один із фаворитів Євро Франція несподівано посіла друге місце в групі. Французи перемогли Австрію та зіграли внічию з Нідерландами та Польщею. А в 1/8 фіналу мінімально здолали Бельгію.

Загалом Франція та Португалія провели між собою 28 матчів: 19 перемог у французів, 6 — у Португалії та 3 нічиї.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Португалія — Франція

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з 22:00 за київським часом. Трансляція проходитиме безплатно і будь-хто може приєднатися до неї.

У прямому ефірі матч Франція — Бельгія покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.