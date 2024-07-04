Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно виступів команди.

Тоні Кроос висловив думку стосовно матчу 1/4 фіналу Євро-2024.

"Я зовсім не відчуваю ностальгії. Я не відчуваю, що це буде мій фінальний матч", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Були досить великі сумніви щодо того, чи вийде у нас добре на Євро. Наша мета полягає в тому, що ми хочемо виграти турнір.

Я завжди вважав, що такі матчі виграють у центрі поля. Команда, яка контролює цю територію та виграє там більше м’ячів, матиме найкращі шанси бути на вершині.

Рюдігер — це Рюдігер, він повинен завжди залишатися таким. Після того як він перейшов до Реала, команда швидко зрозуміла, чому він може бути таким важливим. Це той тип хлопця, який завжди справді дуже захоплений захистом. Краще мати його у своїй команді, ніж грати проти нього.

Хоселу хоче відправити мене на пенсію? Йому дозволено мати таке бажання, але я зроблю все, що в моїх силах, щоб воно не здійснилося.

Віра в нашу команду надзвичайно зросла за останні місяці, тому що ми отримали досвід, який допоміг нам подолати труднощі. Ви бачите, що ми віримо в себе, щоб долати важкі моменти та вигравати матчі.

Повернення до національної збірної завжди було пов’язане з метою виграти чемпіонат Європи. Я б не зробив цього, якби не думав, що у нас є шанс досягти цієї мети".

Матч між збірними Німеччини та Іспанії, початок матчу о 19:00 за київським часом.