Нападник збірної Австрії Міхаель Грегорич поділився думкою про нинішню політичну ситуацію в Європі. Цитує гравця німецького Фрайбурга Welt.

"Послання Австрії та всій Європі полягає в тому, що ми не повинні миритися з роз'єднаністю та правими ідеями, а повинні бути єдині, горді та щасливі.

Ми повинні дистанціюватися від правої ідеології і знати, наскільки важливо, щоб ми всі були рівними, щоб ми всі робили все заради нашої країни, щоб ми могли бути так захоплені справою, яка чинить такий позитивний вплив на нашу країну", — сказав Грегорич.