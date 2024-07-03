Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турецького героя матчу 1/8 фіналу Євро-2024 може бути покарано.

УЄФА розпочав розслідування святкування голу захисника збірної Туреччини Меріха Демірала у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 проти Австрії (2:1).

У цьому поєдинку Демірал оформив дубль, після чого був визнаний найкращим гравцем матчу

Однак при святкуванні другого голу 26-річний турок використав жест угруповання "сірі вовки", чи точніше турецьких націоналістів.

Багато країн, у тому числі Німеччина, характеризують ідеологію угруповання як націоналістично-екстремістську, антисемітську та расистську.

Таким чином Деміралу загрожує дискваліфікація, якщо УЄФА визначить, що футболіст винний.

"У мене була ідея відсвяткувати гол у стилі, пов'язаному з турецькістю. Пишаюся тим, що я турок, тому після голу я відчув, що маю це зробити. Я радий, що зробив це", — пояснив свій жест Демірал.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 6 липня о 22:00 за Києвом.