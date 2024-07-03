Турецького героя матчу 1/8 фіналу Євро-2024 може бути покарано.
Меріх Демірал, Getty Images
03 липня 2024, 22:22
УЄФА розпочав розслідування святкування голу захисника збірної Туреччини Меріха Демірала у матчі 1/8 фіналу
чемпіонату Європи-2024 проти Австрії (2:1).
Однак при святкуванні другого голу 26-річний турок використав жест угруповання "сірі вовки", чи точніше турецьких націоналістів.
Багато країн, у тому числі Німеччина, характеризують ідеологію угруповання як націоналістично-екстремістську, антисемітську та расистську.
Таким чином Деміралу загрожує дискваліфікація, якщо УЄФА визначить, що футболіст винний.
"У мене була ідея відсвяткувати гол у стилі, пов'язаному з турецькістю. Пишаюся тим, що я турок, тому після голу я відчув, що маю це зробити. Я радий, що зробив це", — пояснив свій жест Демірал.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 6 липня о 22:00 за Києвом.