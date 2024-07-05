Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 6 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Туреччини.

Поєдинок відбудеться 6 липня на Олімпіаштадіон у Берліні, а обслуговуватиме його французький арбітр Клеман Тюрпен. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч між Нідерландами та Туреччиною ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ НІДЕРЛАНДИ — ТУРЕЧЧИНА

Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.