Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 6 липня і розпочнеться о 22:00.
Нідерланди - Туреччина, УЄФА
05 липня 2024, 20:00
У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Туреччини.
Поєдинок відбудеться 6 липня на Олімпіаштадіон у Берліні, а обслуговуватиме його французький арбітр Клеман Тюрпен. Початок — о 22:00 за київським часом.
Дивитися матч між Нідерландами та Туреччиною ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ НІДЕРЛАНДИ — ТУРЕЧЧИНА
Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.