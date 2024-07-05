Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький центрбек отримав друге за турнір попередження.

Центральний захисник Антоніо Рюдігер не допоможе збірній Німеччини в її наступному матчі на чемпіонаті Європи.

В поєдинку з Іспанією в 1/4 фіналу плей-оф Євро-2024 31-річний німець отримав жовту картку вже на 13-й хвилині. Біля штрафного майданчика команди Юліана Нагельсманна Рюдігер зрізав Дані Ольмо.

Для Антоніо це друге за турнір попередження, що виключає його участь у потенційному півфіналі ЧЄ в Німеччині. Першу жовту картку він отримав на 27-й хвилині матчу проти Угорщини в 2 турі групового етапу.

UPD : центрбек іспанців Робен Ле Норман теж пропустить наступну зустріч за участі своєї збірної через дискваліфікацію (друге за турнір попередження).

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Іспанія — Німеччина в чвертьфіналі Євро-2024 за посиланням.