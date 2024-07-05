Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вагома втрата для іспанців.

Центральний захисник збірної Іспанії Робен Ле Норман пропустить півфінал Євро-2024 у разі виходу туди "Фурії Рохи" через перебір жовтих карток.

На 29-й хвилині матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи — 2024 із Німеччиною, який проходить у ці хвилини, Ле Норман отримав жовту картку за те, що в центрі поля збив півзахисника "Бундестім" Ілкая Гюндогана.

Перше попередження на Євро-2024 захисник отримав у матчі 2-го туру групового етапу з Італією (1:0).