Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарець добре знайомий з англійським футболом.

Центральний захисник збірної Швейцарії та англійського Ньюкасла Фабіан Шер висловився про матч 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Англії. Його слова цитує офіційний сайт УЄФА.

"Я б не став недооцінювати Англію. Вона бачила, як добре ми грали в останніх матчах, і буде готова до цього. Я живу в Англії вже шість років і з нетерпінням чекаю цього матчу. Неважливо, як ця збірна грала до цього, вони у чвертьфіналі. У її складі багато якісних гравців, які завжди здатні завдати неприємностей.

Думаю, нам треба зупинити всю команду, а не тільки Кейна. Ми знаємо, як це може бути складно, але ми добре захищалися на цьому турнірі, робили це всією командою. Сподіваюся, продовжимо в тому ж дусі.

Ми знаємо, чого очікувати від збірної Англії в плані якості гри. Не думаю, що правильно порівнювати футбол клубний і на рівні збірних. Ми гратимемо проти одноклубників, але це зовсім інше", — сказав Шер.

Поєдинок між збірними Швейцарії та Англії відбудеться 6 липня на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі, а обслуговуватиме його італійський арбітр Даніеле Орсато. Початок — о 19:00 за київським часом.