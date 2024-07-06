Ювілейний поєдинок був для Кріштіану не надто вдалим.
Кріштіану Роналду, Getty Images
06 липня 2024, 16:38
Центральний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду взяв участь у своєму 30 матчі на Євро, передає офіційний сайт УЄФА.
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Португалець дебютував на чемпіонаті Європи ще в 2004 році, встановивши рекорд, який протримався до нинішнього турніру. Протягом цих 30 поєдинків 39-річний гравець записав на свій рахунок 14 голів і 8 асистів.
Двоє його співвітчизників теж увійшли до топ-5 виконавців із найбільшою кількістю матчів на чемпіонатах Європи.
Нагадаємо, вперше в своїй кар'єрі Роналду не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі.