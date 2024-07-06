Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ювілейний поєдинок був для Кріштіану не надто вдалим.

Центральний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду взяв участь у своєму 30 матчі на Євро, передає офіційний сайт УЄФА.

Португалія — Франція 0:0 (пен. 3:5) Відео найкращих моментів та огляд матчу 05.07.2024

Португалець дебютував на чемпіонаті Європи ще в 2004 році, встановивши рекорд, який протримався до нинішнього турніру. Протягом цих 30 поєдинків 39-річний гравець записав на свій рахунок 14 голів і 8 асистів.

Двоє його співвітчизників теж увійшли до топ-5 виконавців із найбільшою кількістю матчів на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, вперше в своїй кар'єрі Роналду не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі.