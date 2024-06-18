Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Молодий турок перевершив досягнення легендарного португальця в дебютному матчі турніру.

Атакуючий півзахисник Арда Гюлер голом допоміг Туреччині здолати Грузію в 1 турі групового етапу Євро-2024.

Туреччина — Грузія 3:1 Відео голів та огляд матчу 18.06.2024

Представник мадридського Реала відзначився неймовірним результативним ударом у віці 19 років і 114 днів, ставши наймолодшим гравцем-автором гола в дебютному для себе матчі фінальної частині чемпіонатів Європи.

Встановлений нападником збірної Португалії Кріштіану Роналду рекорд протримався понад 20 років. Він забив у ворота Греції 12 червня 2004-го, коли йому було 19 років і 128 днів, передає OptaJose.

Нагадаємо, що Гюлера визнали найкращим гравцем матчу Туреччина — Грузія.

Зараз триває протистояння збірних Португалії та Чехії, слідкувати за яким можна в нашій текстовій онлайн-трансляції.