Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зірковий португалець зупинився зі своєю збірною на Євро-2024 на стадії 1/4 фіналу.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Франції вибила Португалію з турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті, зафіксувавши в основний час та овертайми безгольову нічию.

Слід зазначити, що незмінний лідер та капітан португальської команди Кріштіану Роналду завершив чемпіонат Європи у Німеччині без жодного забитого гола, що сталося вперше за всю його історію виступів на великих міжнародних турнірах.

Нагадаємо, що раніше 39-річний форвард забивав під час усіх великих змагань за збірну Португалії, в яких він брав участь: Євро-2004, чемпіонат світу-2006, Євро-2008, чемпіонат світу-2010, Євро-2012, чемпіонат світу-2014, Євро-2016, чемпіонат світу-2018, Євро-2020 та чемпіонат світу-2022.

Щодо поточного Євро-2024, то без результативної дії в своєму активі Кріштіану Роналду його не завершив: у рамках другого туру групового етапу проти Туреччини досвідчений форвард віддав асист на Бруну Фернандеша, проте окрім цього він втратив можливість відзначитися голом через нереалізований пенальті в овертаймах зі Словенією у поєдинку 1/8 фіналу.