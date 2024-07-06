Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Англія та Швейцарія.
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06 липня 2024, 18:01
Англія та Швейцарія в Дюссельдорфі зіграють у рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024.
Гарет Саутгейт, після перемоги над Словаччиною (2:1), використав із перших хвилин Консу в трійці центральних захисників, тоді як Сака гратиме лівого латераля.
Мурат Якин, у порівнянні з перемогою над Італією (2:0), стартовий склад не змінював.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Конса — Тріпп'єр, Мейну, Райс, Сака — Беллінгем, Фоден — Кейн.
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.
Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер, Фройлер, Джака, Ебішер — Варгас, Ндоє — Емболо.
Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Відмер, Ельведі, Закарія, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезігер, С’єрро, Дуа, Шакірі, Яшарі, Амдуні.
Гра Англія — Швейцарія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.