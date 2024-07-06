Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 6 липня і розпочнеться о 19:00.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Англії та Швейцарії.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[5] АНГЛІЯ — ШВЕЙЦАРІЯ [19] СУБОТА, 6 ЛИПНЯ, 19:00. МЕРКУР ШПІЛЬ-АРЕНА, ДЮССЕЛЬДОРФ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Готові посперечатися, що збірна Англії зразка нинішнього Євро-2024 і близько не є вашою улюбленою командою. Швидше навпаки: підопічні Гарета Саутгейта традиційно є однією з тих команд континентальної першості, яка найбільше за інших критикуються футбольною спільнотою. І навіть не враховуючи того, що англійські фанати за своїм узагальненим менталітетом завжди були дуже вибагливими до своєї команди, проте в останні кілька років справа далеко не в цьому. У переважній масі навіть нейтральних уболівальників у голові відбувається зрозумілий дисонанс, адже як за наявності такого різноманітного, талановитого, молодого, цікавого та зіркового набору футболістів можна демонструвати такий, м'яко кажучи, нецікавий футбол (епітети щодо цього часто більше нецензурні, ніж просто "нецікавий")?

Зрозуміти чому Саутгейт не користується великою популярністю серед уболівальників як "геніальний фахівець" і "тренер-новатор" особливих труднощів ні в кого не викличе. Як і взагалі неважко знайти аргументи на користь того, чому вчорашнє протистояння між Німеччиною та Іспанією могло набути у вас статусу "народного фіналу", а від самої думки, що у фіналі цього чемпіонату Європи ми цілком можемо побачити зустріч англійців з такими ж зірковими і такими ж прагматичними і нерезультативними французами, — надій на якесь неймовірне футбольне шоу залишається не так вже й багато, чи не так? Однак чи стало сюрпризом те, що Англія була стільки непереконливою та абсолютно нефеєричною протягом поточного чемпіонату Європи? Абсолютно ні. Більше того, ми ще перед стартом Євро-2024 пояснювали конкретну причину, чому такий прагматичний та місцями "ледачий" футбол — найкраще рішення, щоб вигравати великі турніри на кшталт Євро та мундіаля на рівні національних збірних, про що в Англії мріють з далекого 1966 року! На клубному рівні також є свій найяскравіший приклад – це мадридський Реал у Лізі чемпіонів, а конкретно у весняній частині. Така реальність, що на таких коротких дистанціях "чашку" найчастіше забирає не той, чий футбол ефектніший і красивіший, а той, у кого до кінця цієї дистанції залишиться більше фізичних кондицій, досвіду і так званих козирів у рукаві. Який сенс, якщо для перемог над умовними сербами та словаками команді "трьох левів" вистачає й економ-режиму?

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І ось на тлі таких по-футбольному нецікавих англійців такі команди, як збірна Швейцарії, найчастіше й завойовують під час великих турнірів збірних всі симпатії з боку нейтральних уболівальників, які дивляться футбол насамперед заради чого? Заради емоцій. А Граніт Джака та компанія, разом із тими ж данцями чи австрійцями, тільки й раді задовольнити цю очевидну, проте дуже важливу потребу звичайного футбольного вболівальника. Коли у тебе не стоять найвищі завдання, а ціна помилки не така велика — це завжди легше, і саме це є головною перевагою команди Якина над Англією та будь-яким іншим топовим суперником.

Швейцарці з першого матчу на Євро радували своєю динамікою, атакуючим стилем та захоплюючими інтригуючими матчами. А хіба є у такій ситуації якийсь інший вихід? Щоб відбирати очки у крутих німців – потрібно апріорі дивувати. Щоб обіграти у плей-оф чинного чемпіона Європи, нехай і далеко не того зразка 2021 року, — треба стрибати вище власної голови. Головне питання щодо швейцарців зараз ховається в тому, чи все вони показали зі свого потенціалу та можливостей, що вони готували на це Євро? Чи можуть вони здивувати не тільки нас, а й "трьох левів"? Адже, на відміну від швейцарців, щодо збірної Англії все цілком очевидно — справжньої Англії ми на цьому турнірі ще навіть не бачили.