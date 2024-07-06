Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Старбой Арсеналу забив єдиний гол "трьох левів" та холоднокровно виконав пенальті в післяматчевій серії.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Англії вибила Швейцарію з розіграшу турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано англійського вінгера Букайо Сака, який зрівняв рахунок на 80-ій хвилині, а під час "футбольної лотереї" холоднокровно переграв Яна Зоммера.

Статистика Букайо Сака в матчі зі Швейцарією:

Нагадаємо, що у півфіналі Євро-2024 збірна Англії зіграє з переможцем протистояння Нідерланди — Туреччина.