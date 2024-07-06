Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Football's coming home"?

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Англії вибила Швейцарію з розіграшу турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Головний тренер команди "трьох левів" Гарет Саутгейт вдруге на цій посаді вивів англійців до півфіналу Євро-2024, при цьому зробив це на двох чемпіонатах Європи поспіль.

Цікаво, що за всю історію виступів під керівництвом інших тренерів збірна Англії також лише двічі виходила до півфіналу Євро.

Таким чином, Саутгейт виводив англійську збірну до 1/2 фіналу континентальної першості стільки ж разів, скільки усі його попередники разом узяті, при цьому у 21 сторіччі нинішній керманич є єдиним, хто досягав цієї стадії турніру на чолі збірної Англії.

Дивитися відео голів, серії пенальті та огляд матчу Англія — Швейцарія ви можете на Football.ua.