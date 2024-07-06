Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер збірної Англіх висловився про вихід своєї команди у півфінал Євро-2024.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Англії вибила Швейцарію з розіграшу турніру за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Нападник команди "трьох левів" Букайо Сака, який забив єдиний гол своєї команди та був визнаний найкращим гравцем матчу, поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Минулого разу, коли ми брали участь в серії пенальті на Євро, ми добре пам'ятаємо, що тоді сталося [Англія поступилася Італії в фіналі Євро-2020]. Я вірив. Я відчував, що ми домінували всю гру, що шанс з'явиться, і я ним скористався. Я пишаюся собою.

Думаю, це показує, наскільки сильно ми хочемо виграти цей турнір. Сподіваюся, наступну гру ми зможемо виграти в основний час, але якщо буде потрібно, то ми зробимо все, що завгодно", — цитує слова Букайо Сака офіційний сайт УЄФА.

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