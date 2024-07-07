Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландський захисник допоміг своїй збірній пробитися до півфіналу Євро-2024.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Нідерландів у вогняному матчі здійснила камбек проти Туреччини та пробилася до передостаннього раунду турніру, де зустрінеться з Англією.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано нідерландського захисника Стефана де Врея, який допоміг своїй команді зберегти переможний рахунок, незважаючи на чисельні небезпечні моменти з боку турків, а також зрівняти рахунок своїм голом на 71-ій хвилині.

Статистика Стефана де Врея в матчі з Туреччиною:

Нагадаємо, що у півфіналі Євро-2024 збірна Нідерландів зустрінеться з Англією. Матч відбудеться 10 липня о 22:00 за київським часом.