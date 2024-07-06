Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 6 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Туреччини.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[7] НІДЕРЛАНДИ — ТУРЕЧЧИНА [42] СУБОТА, 6 ЛИПНЯ, 22:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ Збірна Нідерландів — це в 99% випадків щось цікаве, щось, що запам'ятовується і захоплює під час великих міжнародних турнірів. Що головне — зберігає свої футбольні традиції. Адже правду сказав головний тренер "помаранчевих" Рональд Куман після впевненої перемоги над Румунією в 1/8 фіналу — нідерландці завжди перебувають у тій непростій позиції, що десь навіть на ментальному рівні вони не мають права зіграти некрасиво та нерезультативно. Зупинитися за кілька кроків від титулу або навіть за один крок від нього — це завжди можна пробачити знаменитому нідерландського футболу. Але грати на результат, від оборони, від суперника — це якось проти традицій, не за "кройфовськими" канонами.

І навіть незважаючи на те, що збірна Нідерландів із самого початку потрапила до так званої "групи смерті", вийшла у плей-оф за рахунок "пільг" найкращим командам, які посіли третє місце (а сталося це, нагадаємо, через поразку в третьому турі з такими ж по-футбольному симпатичними австрійцями з рахунком 2:3, питань до команди Рональда Кумана за фактом на даному етапі якось і не виникає. Є все ж таки небезпідставні надії, що нідерландці на цьому турнірі встигли розкрити далеко не весь свій атакуючий потенціал, а розгром румунів, можливо, був лише своєрідним анонсом для нас? Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Нідерланди переможуть Туреччину з ймовірністю 61% (коефіцієнт 1,64). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET! Відверто кажучи, співати дифірамби для збірної Нідерландів можна безкінечно через їхній ефектний футбол, але це ні в якому разі не означає, що ми заздалегідь зараз заглядаємо за спину майбутньому супернику "помаранчевих" в особі збірної Туреччини. Швидше навпаки: взагалі не виключено, що дуже перспективні підопічні Вінченцо Монтелли можуть стати для нідерландської команди навіть більш серйозним і менш передбачуваним викликом, ніж умовна Франція.

Єдиний провал турецької збірної на цьому Євро стався проти Португалії ще на груповому етапі, але це той момент, коли команда мала право на помилку, оскільки в глобальному плані та розгромна поразка з рахунком 0:3 нічого для колективу Монтелли не змінила (це зовсім не тотожна ситуація з нашою, румунсько-українською).

Очевидно, що під час підготовки до сьогоднішнього матчу тренерський штаб Кумана звертав увагу на невдачу свого майбутнього суперника з португальцями в саму останню чергу. Куди цікавіше зрозуміти, за рахунок чого Туреччина влаштувала з Грузією один із найкращих матчів на цьому Євро, і завдяки чому туркам вдалося впоратися з міцними чехами та ще більш міцнішими австрійцями.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ НІДЕРЛАНДИ : Вербрюгген (Брайтон) — Думфріс (Інтер), де Врей (Інтер), ван Дейк (Ліверпуль), Аке (Манчестер Сіті) — Схаутен (ПСВ), Рейндерс (Мілан) — Мален (Боруссія Дортмунд), Хаві Сімонс (ПСЖ), Гакпо (Ліверпуль) — Депай (Атлетіко Мадрид) Кадрові втрати: де Лігт (Баварія, хвороба) ТУРЕЧЧИНА : Гюнок (Бешикташ) — Мюлдюр (Фенербахче), Акайдін (Фенербахче), Бардакджі (Галатасарай), Кадіоглу (Фенербахче) — Озджан (Боруссія Дортмунд), Айхан (Галатасарай) — Гюлер (Реал Мадрид), Чалханоглу (Інтер), Їлдиз (Ювентус) — Їлмаз (Галатасарай) Кадрові втрати: Демірал (Аль-Ахлі, дискваліфікація), Кекчю (Бенфіка, перебір жовтих), Юксек (Фенербахче, перебір жовтих) ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Рональд Куман, головний тренер збірної Нідерландів: "У нас є великі таланти в команді. Звичайно, нам потрібно щось виграти – тоді люди будуть порівнювати це з 1988 роком. З тих пір футбол змінився. Ви бачили в останніх кількох іграх, що у всіх були проблеми протягом цього турніру. Утім, кінцевий результат завжди найважливіший. Однак ми голландці, а це означає, що ми повинні ще й грати в красивий футбол. Виступ проти Румунії був видатним. Це те, що нам потрібно, щоб мати шанс продовжувати участь в цьому турнірі. Якщо ми не гратимемо в свою гру, ми не потрапимо до фіналу".

Вінченцо Монтелла, головний тренер збірної Туреччини: "Наша команда демонструвала бійцівський дух до останньої хвилини. У перших матчах групового етапу із цим зрідка виникали проблеми, але ми повернули собі характер. Ми повторили кількість перемог на Євро-2008. Це дуже важливе досягнення. Наш наступний суперник – збірна Нідерландів, команда, яка б'ється як леви. Ми зберемо психологічні та фізичні сили та продовжимо наш шлях".

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024 ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ:

ПЕРЕМОГА НІДЕРЛАНДІВ В ОСНОВНИЙ ЧАС (2:1)