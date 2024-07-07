Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Востаннє "помаранчеві" грали в 1/2 фіналу великого турніру в цілому 10 років тому (ЧС-2014).

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Нідерландів у вогняному матчі здійснила камбек проти Туреччини та пробилася до передостаннього раунду турніру.

Цікаво, що востаннє "помаранчеві" доходили до стадії 1/2 фіналу чемпіонату Європи 20 років тому, а саме на Євро-2004. Тоді вони поступилися Португалії з рахунком 1:2, а турнір виграла сенсаційна Греція.

Якщо брати до уваги великі турніри в цілому, то збірна Нідерландів грала у півфіналі 10 років тому. Сталося це на чемпіонаті світу-2014, коли нідерландці поступилися Аргентині за підсумками післяматчевої серії пенальті, а в матчі за третє місце розгромили Бразилію з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що у півфіналі Євро-2024 збірна Нідерландів зустрінеться з Англією. Матч відбудеться 10 липня о 22:00 за київським часом.