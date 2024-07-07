Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англія в черговий раз при невиразному футболі проходить далі.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився після перемоги у післяматчевій серії пенальті над Швейцарією (1:1, 5:3 по пен.) в рамках 1/4 фіналу Євро-2024. Цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Вважаю, що хлопці блискуче себе проявили. Це наш найкращий матч на турнірі. Ми доставили їм багато проблем, граючи з м'ячем. У Швейцарії дуже хороша команда, на них важко чинити тиск, проти них важко оборонятися, вони добре рухаються. Нам знову довелося відіграватися, але ми продемонстрували стійкість та характер. Турнір не виграти за рахунок однієї лише хорошої гри. Потрібні й інші якості.

Ми здорово грали весь матч. Нам довелося добре діяти без м'яча і демонструвати дисципліну в обороні. Ми знали, що у нас є перевага в тій частині поля, де грав Букайо, і продовжували намагатися з усіх сил. Часом хорошої гри недостатньо. Часом потрібно шукати способи, прокладати шлях до перемоги. Іспанія добре показала це вчора. Я дуже пишаюся хлопцями.

Нас розіп'яли за поразку у фіналі Євро-2020. Зараз у нас у складі більше штатних пенальтистів, більше тих, хто брав участь у серіях пенальті. Проте в таких моментах потрібно проявити холоднокровність. Але є ще воротар, який завжди робить один сейв, і це дає нам шанс.

Я міцно обійняв Саку після матчу. Він особливий хлопчик, працювати з ним — це мрія. У нього чудова сім'я. Він проявив мужність, ми в нього віримо. Він блискуче зіграв у всіх аспектах. Букайо здорово відпрацьовував у захисті, коли цього вимагала ситуація, і зберігав позитивний настрій на іншому кінці поля.

Ми хочемо виграти цей Євро. Тепер це наша мета. Ми добре зіграли проти дуже міцної команди. У таких матчах необхідно солідно грати в обороні. Вважаю, що ми чинили хороший тиск на суперника. Нам вдавалося розпоряджатися м'ячем набагато краще, ніж у попередніх матчах турніру", — сказав Саутгейт.

У півфіналі Євро-2024 збірна Англії гратиме з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться десятого липня, о 22:00 за київським часом.