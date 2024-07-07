Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Англії прокоментував перемогу над Швейцарією.

Збірна Англії в чвертьфіналі чемпіонату Єврпои-2024 напередодні здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті.

Англія — Швейцарія 1:1 (пен. 5:3) Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "трьох левів" Езрі Конса прокоментував виступ власної команди.

"Це був чарівний досвід. Те, про що я мріяв у дитинстві, коли хотів грати в подібних іграх. Я вдячний тренеру за те, що він поставив мене в стартовий склад, і щасливий через те, що ми сьогодні здобули перемогу. Дуже емоційна гра, але нам зрештою вдалось це зробити.

Пенальті? Не було жодних сумнівів, особливо з тими хлопцями, які їх пробивали. Це було дуже впевнено. Це те, над чим ми працювали досить довго.

Ніколи не знаєш, чи можеш виграти по пенальті, чи програєш. Ми знали, що будемо готові до серії, якщо до цього дійде.

На цьому турнірі все залежить від нас. Якщо ми продовжимо демонструвати дух і згуртованість, то я впевнений, що ми зможемо дійти до самого кінця і виграти трофей", — заявив англійський виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Англія гратиме проти Нідерландів.